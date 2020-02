0 Facebook Elettra Lamborghini scappa da Selvaggia Lucarelli: “Non sa cantare, non ha talento” Tv 9 Febbraio 2020 21:25 Di redazione 1'

“Elettra Lamborghini era qui e stava per entrare. Se n’è andata perché ha visto che c’ero io”. Selvaggia Lucarelli prende la parola durante Domenica In. Riflettori accesi sull’assenza di Elettra Lamborghini che, a quanto pare, ha preferito disertare la trasmissione.

“Non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto su Twitter una battuta su un suo vestito. Per fare le bizze in questo mestiere bisogna poterselo permettere, bisogna essere supportati da un grande talento che nel suo caso non c’è. Io al suo posto cercherei di essere simpatica”, dice Lucarelli.

“Poteva farmi chiamare da un autore, mi dispiace che sia andata via. Vediamo se riusciamo a recuperarla”, chiosa Mara Venier.