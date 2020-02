0 Facebook Cena con la moglie, sparecchia, ha un attacco di tosse e muore sulla poltrona News 9 Febbraio 2020 18:08 Di redazione 1'

Ha cenato con la moglie, sparecchiato la tavola, seduto sulla poltrona ed e` morto dopo un attacco di tosse che gli ha tolto l`ultimo respiro.

E` andato via cosi Fabio Sguazzin, fotografo di Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Come riporta Leggo, l`uomo combatteva con successo il male che lo aveva colpito. A marzo avrebbe compiuto 65 anni. Un lutto che ha scosso tutta la comunità nel Trevigiano.

Sui social non si contano i post che ricordano Sguazzin: “Ciao grande guerriero, ci mancherai”, “Ora fotografa le stelle e le nuvole”, “Fai buon viaggio” sono solo alcuni dei messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. “Stava rispondendo alle cure meglio di quanto ci aspettassimo – ha dichiarato il figlio maggiore Alessandro, famoso deejay trevigiano – la tosse, a causa della malattia, gli dava spesso fastidio ma ultimamente gli attacchi erano più lievi. Non usava più l’ossigeno”.