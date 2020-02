0 Facebook Sardine, l’unione fa la forza: manifestazione insieme agli operai Whirlpool nel giorno di Salvini a Napoli L'iniziativa prevista il prossimo 18 febbraio, giorno nel quale dovrebbe venire in città i leader della Lega Politica 8 Febbraio 2020 14:07 Di redazione 1'

Il 18 febbraio gli operai di Whirlpool Napoli saranno in piazza assieme alle Sardine: è quanto deciso al termine di un incontro oggi nella fabbrica di via Argine. “È un evento – fanno sapere – a sostegno della vertenza Whirlpool e a difesa del territorio“.

L’iniziativa nasce anche “per fare da contraltare alle visite di Salvini nella sua campagna“, che proprio il 18 sarà a Napoli. Ancora non si conosce quale sarà la piazza dove si terrà la manifestazione.

È, in ogni caso, anche “una delle tappe delle Sardine che, in giro per l’Italia, raccoglieranno testimoni e testimonianze dai territori che toccheranno“.