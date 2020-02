0 Facebook Flavio Massimo, lo scaldapubblico di Sanremo: “Capiscono che sono napoletano ed il gioco è fatto” Spettacolo 8 Febbraio 2020 15:11 Di redazione 2'

Flavio Massimo ha 31 anni e si definisce ‘orgogliosamente napoletano’. Nato e cresciuto a Pianura, nella periferia di Napoli, oggi vive tra la città natale e Roma, terra di televisione e di cinema. Flavio lavora per la Rai come scaldapubblico, un mestiere che non sono in tanti a conoscere, ma che riserva molte soddisfazioni. E’ uno degli animatori del festival di Sanremo, con il compito di tenere “caldo” il pubblico.

“Il ruolo del pubblico è fondamentale, sono il cuore pulsante del Festival” racconta al Riformista. “Prima che inizia la serata parlo sempre un po’ con loro, cerco di entrare in amicizia, di farmi volere bene. Dopo una prima chiacchierata subito capiscono che sono napoletano e il gioco è fatto perché iniziano a ridere a ogni mia battuta”.

E sugli ospiti della kermesse canora aggiunge: “Rosario Fiorello è un grande, quando c’è lui sul palco potrei anche andare via. Il pubblico riesce a gestirlo come vuole, l’applauso scatta quasi in automatico”. Discorso diverso invece per il look di Achille Lauro: “Ha spiazzato tutti, in tanti lo hanno paragonato a Renato Zero autentico protagonista delle vecchie edizioni”.