Aversa, anziana morsa da due cani: ha rischiato la vita Provvidenziale l'intervento di alcune persone che hanno messo in fuga i randagi e allarmato i soccorsi Cronaca 8 Febbraio 2020

Stava percorrendo la strada della stazione quando all’improvviso due cani l’hanno aggredita. Uno dei randagi l’ha morsa ad una gamba trascinandola a terra. Per fortuna sono intervenuti dei passanti che hanno allontanato gli animali e allarmato i soccorsi.

Come riportato da Teleclub, è accaduto ad Aversa in provincia di Caserta. La donna stava perdendo molto sangue dalla gamba ferita. Per questo i sanitari del 118, appena intervenuti, hanno provveduto al trasporto della vittima presso l’ospedale Moscati.

Le prime cure hanno evitato che la donna potesse morire dissanguata. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno aiutato la vittima e proceduto ai normali accertamenti del caso.