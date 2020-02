0 Facebook Omicidio Vannini, la madre di Marco: “Se hanno una coscienza dicano quello che hanno fatto” Cronaca 7 Febbraio 2020 12:34 Di redazione 1'

Gli imputati “se hanno una coscienza dovranno pensare a quello che hanno fatto. Mio figlio si poteva salvare. Oggi qui c’e’ l’esercito di Marco che ci ha sostenuto in questi anni: familiari, amici e tanta gente che ha scelto di essere con noi, c’e’ anche chi arriva dall’estero. Ringrazio tutti quelli che sono qui accanto a noi in questa giornata”. Queste le parole di Marina Conte, la mamma di Marco Vannini prima di entrare in Cassazione dove questa mattina e’ in corso il terzo grado di giudizio sull’omicidio del giovane.