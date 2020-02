0 Facebook Napoli, conoscono giovane clochard: lo ospitano a casa loro in queste notti fredde Napoli Città 7 Febbraio 2020 17:38 Di redazione 2'

E’ una bellissima storia quella che ha raccontato al giornale di Vocedinapoli.it un edicolante nella zona est di Napoli. Parla di un’anziana signora, che con il marito, si è resa protagonista di un meraviglioso gesto.

Sotto casa sua da qualche giorno aveva iniziato a vedere che un giovane clochard cercava rifugio per dormire la notte. Così in un primo momento ha deciso di portargli delle coperte, poi però, le temperature a Napoli si sono abbassate ulteriormente. La signora ha così pensato di ospitarlo in casa, d’accordo con il marito hanno fatto questa scelta.

Hanno dato una stanza al clochard, degli abiti nuovi e il vitto. Il ragazzo, di origini straniere, non si sa perché sia in Italia né quale sia la sua storia. Si conosce, però, il meraviglioso gesto dei due anziani coniugi, che senza pensarci due volte hanno creduto che la cosa giusta da fare, fosse farlo dormire in casa loro. A rendere nota la storia, com’è stato detto in capo all’articolo, non sono stati marito e moglie, bensì un commerciante del loro quartiere. Si apprende, infatti, che marito e moglie non amano pubblicizzare quanto fatto, ma preferiscono restare nell’anonimato. La loro storia, però, resta comunque una grande dimostrazione di quanto con poco si possa fare del bene.