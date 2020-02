0 Facebook Meteo: inverno agli sgoccioli, arriva l’alta pressione gigante Meteo 6 Febbraio 2020 16:29 Di redazione 2'

L’inverno ha provato per l’ennesima volta a conquistare il nostro Paese, ma le fredde correnti polari sopraggiunte nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con un’alta pressione ancora pronta ad avvolgere l’Italia, come sta accadendo nuovamente in queste ultime ore. L’espansione anticiclonica sul Bel Paese è pronta a ripristinare condizioni di tempo abbastanza stabile ovunque. Nel corso del prossimo weekend, tuttavia, ci sarà spazio per alcuni timidi disturbi.

La giornata di sabato ci proporrà un anticiclone di nuovo superstar a garanzia di un bel tempo ben soleggiato al Sud, sui versanti adriatici e su gran parte del Nordest, salvo per il passaggio di qualche innocua nuvoletta, specie sulla Puglia, ma senza effetti rilevanti. Sul lato più occidentale del Paese, segnatamente al Nordovest, sull’area tirrenica del Centro e sulla Sardegna, deboli infiltrazioni d’aria più umida di matrice atlantica riusciranno a provocare nel corso della giornata alcuni annuvolamenti, più importanti sulla Liguria e sui settori più settentrionali della Toscana. Possibile anche qualche banco di nebbia nottetempo e nelle prime ore del mattino sulla Val Padana.

Sul fronte termico non ci saranno particolari movimenti, salvo per un moderato rialzo nei valori notturni laddove i cieli si manterranno più sporchi. Di giorno il clima continuerà a rimanere tutto sommato gradevole, in particolare al Sud.

Arriviamo così alla giornata di domenica nella quale noteremo un anticiclone un po’ più debole e stanco. Avremo dunque una maggior ingerenza delle correnti umide atlantiche, con la conseguente presenza di una più diffusa nuvolosità su tutto il Nord e ancora una volta sul lato tirrenico. Verso sera è attesa anche qualche debole pioggia, segnatamente sulla Liguria di Levante. Sul resto dell’Italia, invece, continueremo ad avere un tempo decisamente stabile e soleggiato con clima anche piuttosto gradevole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio.

FONTE ILMETEO.IT