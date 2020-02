0 Facebook Lodi, deraglia treno ad alta velocità Bologna -Milano: due morti Cronaca 6 Febbraio 2020 08:04 Di redazione 2'

Incidente sulla linea alta velocita’ all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi): un treno, il 9595 Milano – Salerno, è deragliato intorno alle 05.30. Il bilancio è tragico: due morti e un ferito grave.

Le vittime sarebbero due ferrovieri. Diversi i feriti che sono stati inviati al pronto soccorso in codice verde e giallo, uno di loro, invece, è in condizioni critiche. Si tratta del pulitore delle ferrovie, figura che si trova generalmente a bordo treno per aiutare i passeggeri. Nell’incidente si sarebbero ribaltati almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente, sono in corso i rilievi del caso. Secondo quanto riferito dalla Polizia Ferroviaria, al momento dell’incidente a bordo del convoglio c’erano 28 passeggeri.

Intanto, il traffico ferroviario tra Bologna e Milano è stato sospeso. La Rete Ferroviaria Italiana rende noto che tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.