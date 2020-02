0 Facebook Festival di Sanremo, il gesto del figlio di Amadeus commuove tutti Cronaca 6 Febbraio 2020 17:27 Di redazione 1'

La seconda puntata del Festival di Sanremo è stata ricca di emozioni. Ma sicuramente uno dei momenti più toccanti è stata l’esibizione di Paolo Palumbo, il più giovane malato di Sla d’Europa.

E’ stato protagonista di una diversa esibizione, grazie a un traduttore elettronico è riuscito a cantare una canzone sul palco della kermesse musicale più ambita di Italia. Inevitabile che il pubblico gli dedicasse una standing ovation, ma tra la platea al momento degli applausi c’era un ospite speciale, José Alberto, ovvero il figlio di Amadeus.

Il bambino, rimasto visibilmente emozionato dall’esibizione di Palumbo, è stato il primo ad alzarsi nel pubblico per far partire la standing ovation. Un gesto che non è passato inosservato, ma anzi ha fatto conoscere il piccolo di casa ai telespettatori, che hanno apprezzato molto quello che ha fatto.