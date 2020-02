0 Facebook Regione Campania, Berlusconi blinda Caldoro e annuncia: “Il 22 marzo a Napoli” Il leader di Forza Italia fa asse con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e annuncia la kermesse che ufficializzerà la candidatura di Caldoro Politica 5 Febbraio 2020 20:54 Di redazione 2'

“All’ultimo incontro che abbiamo fatto a casa mia Salvini ha detto che vuole una Regione del Sud… Per quanto ci riguarda, in Campania confermiamo il nostro Stefano Caldoro come previsto dagli accordi presi con i nostri alleati“. Durante la riunione del Comitato di presidenza azzurro di oggi a palazzo Grazioli, a quanto si apprende, Silvio Berlusconi avrebbe raccontato che Matteo Salvini avrebbe cambiato idea e rivendicato per sé per le prossime regionali (a dispetto degli accordi presi in un primo momento con Fi e Fdi), un candidato governatore del Sud.

Il Cav non avrebbe chiarito quando il ‘Capitano‘ abbia chiesto di ridiscutere lo schema di ripartizione delle Regioni inizialmente concordato con gli alleati: in un faccia a faccia ad Arcore o all’ultimo vertice a tre di centrodestra, sempre a Villa San Martino, del dicembre scorso, prima di Natale. Fatto sta che il leader della Lega ha deciso di puntare gli occhi su Campania e Puglia, riaprendo i giochi e creando nuove tensioni interne alla coalizione. Il ‘rilancio’ di Berlusconi su Caldoro davanti ai coordinatori regionali di Fi riuniti questo pomeriggio nel cosiddetto Parlamentino azzurro, è suonato a tutti come un messaggio preciso al numero uno del Carroccio.

Della serie: il nostro candidato in Campania non si tocca, a maggior ragione dopo il successo di Fi in Calabria come primo partito della coalizione, se mai, fanno notare fonti azzurre, la partita ora è tra Salvini e Meloni. Un concetto ribadito dallo stesso Berlusconi in una nota ufficiale diffusa al termine del summit di via del Plebiscito: ”Fi organizzerà una grande convention nazionale a Napoli il 22 marzo, a sostegno della candidatura di Caldoro, che abbiamo indicato come candidato presidente per il centro-destra alla Regione Campania sulla base degli accordi con gli alleati“.

Le parole del presidente forzista, raccontano, sono state interpretate come monito anche a chi dentro Forza italia, Mara Carfagna in testa, ha sin dal primo momento espresso dubbi sulla candidatura dell’ex governatore campano.