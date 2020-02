0 Facebook Chie è Rula Jebreal, la giornalista che con la sua storia ha commosso il Festival di Sanremo Spettacolo 5 Febbraio 2020 12:56 Di redazione 2'

Rula Jebreal ha rubato la scena della prima serata del Festival di Sanremo. La giornalista palestinese con il suo grido di dolore contro la violenza sulle donne, non solo ha commosso l’intera platea, ma si è anche fatta portavoce di una denuncia che dovrebbe ricevere sempre più attenzione.

Classe 1973 è una giornalista e scrittrice palestinese con la cittadinanza italiana ed israeliana. Nel 1993 grazie a una borsa di studio in Fisioterapia è venuta a studiare in Italia. La sua è stata un’infanzia dolorosa e piena di traumi, come si evince dal bellissimo monologo recitato sul palco dell’Ariston. Quando aveva solo 5 anni, la madre si è suicidata dandosi fuoco, aveva subito gravi abusi durante l’infanzia. Così Rula viene portata dal padre, assieme alla sorella Rania, nel collegio/orfanotrofio di Dar El-Tifel a Gerusalemme. Lì la direttrice diventerà la sua mentore, una seconda madre.

Il monologo che ha recitato, dunque, si ispira alla sua vita, ma Rula ha voluto portarlo come esempio per tutte le violenze che le donne subiscono nel mondo, che spesso non sono note, perché le vittime hanno paura di denunciare. La carica e l’energia con la quale ha parlato dal teatro dell’Ariston ha colpito il pubblico. E pensare che la sua partecipazione è stata accompagnata da moltissime polemiche.

Rula ha iniziato a lavorare in Italia come giornalista, passando prima per alcuni quotidiani e dedicandosi poi alla politica estera. Da sempre attiva per la causa palestinese, comincia a farsi conoscere intorno al Duemila su La 7 con la conduzione del Tg della notte e poi dello show mattutini Omnibus. La notorietà l’ha raggiunta senz’altro con la collaborazione con Michele Santoro, nella trasmissione Annozero. Ha scritto diversi libri e ha avuto anche una lunga relazione con il regista Julian Schnabel.