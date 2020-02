0 Facebook Il mondo piange Leila, l’imprenditrice che ha dato lavoro a 11mila poveri: aveva 37 anni La donna è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore ai tessuti molli, il cosiddetto sarcoma epitelioide News 4 Febbraio 2020 16:15 Di redazione 1'

La triste notizia ha unito il mondo intero nel pianto e nel dolore. È scomparsa Leila Jenah, imprenditrice nord americana che a 37 anni ha perso la sua sfida contro la malattia. Alla guida delle sue aziende Samasource e LXMI ha dato lavoro ad almeno 11mila persone tra Africa e Asia.

Affetta da un tumore ai tessuti molli, il cosiddetto sarcoma epitelioide, Leila ha conquistato i cuori di tutti con le sue azioni benefiche in giro per il mondo. La 37enne di origini indiane è spirata nella sua casa di New York. L’indiscrezione è trapelata ieri.

La sua avventura di imprenditrice e benefattrice è iniziata anni fa quando insegnava da volontaria in Ghana per i bambini non vedenti. Poi, nel 2008, ha fondato in Kenya Samasource, dal sanscrito “Sama” che vuol dire “eguale“, con l’obiettivo di offrire una vita migliore a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà.