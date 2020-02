0 Facebook Gattuso, malore per la sorella durante Samp-Napoli: lui molla tutto e corre da lei Sport 4 Febbraio 2020 11:14 Di redazione 1'

Una vittoria senza festeggiamenti. L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, al termine della partita a Genova contro la Sampdoria ha ricevuto una notizia poco piacevole, sua sorella ha avuto un malore ed è ora ricoverata all’ospedale di Busto Arsizio.

Subito dopo il fischio finale della partita, finita 4-2 per il Napoli, è stata la moglie ad avvisare Ringhio, che è partito immediatamente alla volta di Busto Arsizio per stare vicino alla sorella. Come riporta Il Mattino, dopo che la moglie Monica ha dato la notizia del malore a Rino, quest’ultimo non solo non ha parlato alla squadra ma non si è nemmeno presentato ai microfoni nel post partita, mandando al suo posto il suo vice Gigi Riccio. Poco dopo Gattuso è corso in ospedale dalla sorella.