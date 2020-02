0 Facebook Napoli al cardiopalma, gli azzurri espugnano il Marassi La vittoria azzurra è arrivata dopo ben 7 minuti di recupero dati dall'arbitro. Var protagonista della partita. In gol Milik, Elmas, Demme e Mertens Calcio Napoli 3 Febbraio 2020 22:46 Di redazione 1'

Continua la rincorsa verso l’Europa del Napoli di Gennaro Gattuso. Dopo aver battuto la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in campionato, gli azzurri hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva sul difficile campo della Sampdoria.

Un match che ha visto sempre il Napoi davanti ma i Blucerchiati ad inseguire e senza mai mollare. Var protagonista in più occasioni, le cui decisioni hanno tenuto in fibrillazione i tifosi partenopei. Alla fine di una sfida combattuta l’hanno spuntata gli azzurri che hanno visto andare a segno Milik, per la prima volta Elmas e Demme e infine Mertens che è tornato al gol.

Tre punti importanti che danno maggiori certezze a tutto l’ambiente.