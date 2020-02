0 Facebook Incurabili: arriva il bando per la riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione News 3 Febbraio 2020 15:57 Di Marta Ricciardi 1'

Martedì 4 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, verrà presentato in conferenza stampa il bando di concorso internazionale di progettazione in un unico grado per l’intervento di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del Complesso di Santa Maria del Popolo degli Incurabili.

Durante la conferenza stampa, nella quale interverrà anche il Presidente della Giunta Regionale Campania, verranno ripercorse le tappe dell’emergenza che ha portato al primo intervento di messa in sicurezza. Ingegneri ed architetti esporranno poi il loro punto di vista in merito all’importanza dell’intervento e alle modalità di affidamento della progettazione.