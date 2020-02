0 Facebook Incendio a Pozzuoli in un locale, le fiamme arrivano anche alle abitazioni Cronaca 2 Febbraio 2020 22:43 Di redazione 1'

Momenti di paura si stanno vivendo questa domenica sera a Pozzuoli. Un grosso incendio si è sviluppato all’interno di un locale e si sta propagando anche ad alcuni appartamenti. Secondo quanto riportato da Cronacaflegrea.it, le fiamme sono divampate nel negozio “Mister Rirparmio” a Monterusciello, nei pressi dello svincolo Anas.

Le fiamme sono propagate fino alla Pasticceria D’Angelo e stanno lambendo anche gli appartamenti della palazzina. Le persone sono scese in strada per sicurezza, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere l’incendio.

Non si conosce la natura del rogo, se sia doloso o se si sia trattato di un cortocircuito. Soltanto dopo che le fiamme saranno spente, i vigili del fuoco potranno compiere tutti i rilievi del caso e accertare come sia esploso l’incendio.