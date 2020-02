0 Facebook Sci: Prima campionessa campana della storia a salire sul podio, Francesca Corolli Sport 1 Febbraio 2020 19:16 Di Marta Ricciardi 2'

“Chicca”, al secolo Francesca Carolli, si conferma una grande promessa dello sport. La sciatrice del Comitato Campano che veste colori del SAI Napoli, da oggi è sul tetto d’Italia.

Un’atleta piena di grinta e talento che in 16 anni di molte vittorie ed anche qualche sconfitta, altrettanto utile a forgiare il carattere della Corolli, è riuscita a vincere a Folgaria, in Trentino, le due gare valide come selezione nazionale per partecipare all’Alpe Cimbra.

Come qualcuno ricorderà, l’Alpe Cimbra è l’ex Trofeo Topolino, una gara internazionale considerata un vero e proprio Campionato del Mondo per la categoria under 16.

I risultati delle gare, in cui la sciatrice si è distinta con vittorie dal distacco di non poco conto (sia per quanto concerne lo slalom speciale sia per il gigante), sono serviti per selezionare la squadra italiana che affronterà altre 39 squadre partecipanti alla fase internazionale.

L’atleta, che oggi vive ad Avezzano, è la prima sciatrice del Comitato Campano a conquistare un titolo tricolore di categoria. Queste due vittorie, determinanti per accedere all’Alpe Cimbra, saranno per questa giovane promessa un punto d’inizio più che di arrivo, poiché a quanto pare, la Corolli sembra essere destinata a far sognare ancora gli italiani appassionati di questo sport.