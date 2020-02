0 Facebook Avvocati di Napoli in protesta contro la riforma della prescrizione Cronaca 1 Febbraio 2020 10:45 Di redazione 1'

Gli avvocati di Napoli si sono mobilitati per protestare contro la riforma sulla prescrizione che porta il nome del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. La protesta ha avuto come scenario l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Sono entrati in manette contro la riforma sulla prescrizione. L’Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto da Antonio Tafuri, ha scelto questa forma di protesta. Gli avvocati, in toga, sono entrati ammanettati nella Sala dei Baroni, nel Maschio Angioino, dove si svolge la cerimonia, in aperta polemica con la riforma Bonafede.

Intanto, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris ha commentato a seguito della protesta degli avvocati partenopei la riforma sulla prescrizione. “L’intervento sulla prescrizione è necessario, ma mi interrogherei perché siamo arrivati a questa situazione. Se il processo funzionasse in maniera adeguata a uno Stato di diritto forte – ha affermato – la riforma non sarebbe necessaria. Questa riforma è un sintomo evidente del fallimento complessivo del sistema giudiziario del nostro Paese”.