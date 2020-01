0 Facebook Regionali, il centrodestra si spacca su Caldoro: è ‘faida’ tra Salvini e Berlusconi Il leader di Forza Italia blinda il proprio candidato. Salvini vuole rivedere anche Fitto in Puglia e si scontra pure con la Meloni News 30 Gennaio 2020 16:09 Di redazione 2'

Sarebbe un fulmine a ciel sereno l’ipotesi di un cambio dei candidati per le prossime elezioni regionali al Sud, in particolare in Campania e Puglia. La ‘spartizione’ delle nomine tra i tre partiti che compongono il centrodestra sarebbe dovuta essere questa: a sfidare Vincenzo De Luca, dovrebbe essere Stefano Caldoro lanciato e confermato da Silvio Berlusconi e Forza Italia. Contro Michele Emiliano, invece, dovrebbe competere Raffaele Fitto in quota Fratelli D’Italia.

Ma la gara bis tra Caldoro–De Luca e quella tra Emiliano e Fitto non piacerebbe del tutto a Matteo Salvini. Il Leader della Lega, almeno per quanto riguarda la Campania, ha sempre espresso stima e rispetto per Caldoro senza mai, però, sostenerne chiaramente la candidatura. Cosa che Forza Italia, invece, non ha mai voluto mettere in discussione. Di sicuro la poca chiarezza in seno alla coalizione, turbata dalla sconfitta in Emilia Romagna (dove Salvini ci ha messo la faccia più di tutti gli altri), sta causando problemi a quello che dovrebbe essere lo schieramento dato in vantaggio nei sondaggi (vantaggio che almeno in Campania è molto risicato e a rischio).

Per ora una prima risposta è arrivata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Salvini ha delle perplessità su Fitto e Caldoro candidati presidente di Puglia e Campania? Quando lo dichiarerà, ne parleremo. Noi abbiamo fatto degli accordi e per me, che sono una persona di destra, la parola ha un valore“, ricorda Giorgia Meloni a Circo Massimo su Radio Capital. “Io non ho ragione di non fidarmi della parola data da Salvini, come Salvini – puntualizza la leader FdI – non ha mai avuto ragione di non fidarsi della parola data da me, per cui per me i patti si rispettano. Poi ci si mette a tavolino, si discute di tutto, però i patti una volta che si fanno si rispettano, come li abbiamo rispettati noi anche quando avevamo altre idee, come si sa“.