0 Facebook Momento a luci rosse al Grande Fratello Vip, il bagno di Clizia manda in delirio tutti Spettacolo 30 Gennaio 2020 13:34 Di redazione 2'

Uno dei momenti più seguiti al Grande Fratello Vip è quando le concorrenti si fanno la doccia o il bagno. Lo sanno anche le dirette interessate che si lavano in modo a dir poco provocante, con la consapevolezza che quella scena sarà ripresa e attirerà l’attenzione del pubblico.

Questa volta è stata Cliza Incorvaia a scaldare i bollori con un bagno molto sexy. L’influencer si è regalata un bagno rilassante, vestita con un mini bikini che lasciava intravedere tutte le sue forme. La scena del bagno di Clizia è stata molto commentata dai telespettatori e come sempre, c’è chi l’ha attaccata per aver osato troppo e chi invece si è complimentato con lei per i doni che la natura le ha fatto.

L’Incorvaia, reduce da un matrimonio finito male con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, che l’ha accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, loro testimone di nozze, ha deciso di godersi l’esperienza del Grande Fratello Vip a pieno. E non si tira indietro alle avance degli uomini della casa, né tanto meno alle loro coccole. Così, dopo il bagno, si è lasciata massaggiare dai tre super boy. Un siparietto che Signorini ha ripreso in diretta, facendo divertire pubblico e concorrenti.