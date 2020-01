0 Facebook Rischio default per il Comune di Napoli, la ‘batosta’ dei giudici: manca 1 miliardo La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il bilancio dell'amministrazione guidata da Luigi De Magistris. Crac e dissesto vicini Politica 29 Gennaio 2020 15:05 Di redazione 1'

Il braccio di ferro tra il Comune di Napoli e la Corte dei Conti sul bilancio dell’amministrazione cittadina è stato vinto dai giudici contabili. La sentenza della Corte Costituzionale, relazionata dal togato Aldo Carosi, ha rappresentato un duro colpo per il Sindaco Luigi De Magistris e la sua Giunta.

Per i giudici è illecito utilizzare le anticipazioni di liquidità dello Stato da parte degli enti locali per alterare i risultati di bilancio e per coprire nuove spese. Di conseguenza il bilancio del Comune, costantemente a rischio dissesto, è tutto da rifare.

De Magistris e i suoi assessori dovranno trovare risorse per un buco che non è più di 1,7 miliardi ma di 2,7 miliardi. In pratica nelle previsioni fatte dall’amministrazione manca 1 miliardo. Questa sentenza è una mannaia per quanto riguarda il rischio crac e default per il Comune di Napoli che potrebbe fallire sul serio.