Napoli, bimbo si accascia a terra in palestra: salvato dai sanitari del 118 Il piccolo aveva un trauma cranico ed aveva perso conoscenza Salute 29 Gennaio 2020

Una buona notizia comunicata dalla pagina Facebook, Nessuno Tocchi Ippocrate. I sanitari del 118 hanno salvato la vita ad un bambino di 6 anni che si è sentito male in una palestra a Napoli. Il piccolo ha perso conoscenza ed è stato vittima di un trauma cranico.

IL POST DI ‘NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE’ –

Oggi alle ore 17.17 la postazione 118 de Chiatamone viene allertata per perdita di coscienza in bambino di 6 anni in una palestra di via Domenico Fontana.

Il mezzo parte immediatamente ,ma durante il tragitto incontra traffico intenso. Motociclisti della polizia si accorgono della difficoltà del mezzo di soccorso e scortano l’equipaggio sul target.

All’arrivo in palestra i sanitari trovano bimbo a terra privo di coscienza con trauma cranico, stabilizzano e lo caricano nell’ambulanza. La polizia, data la delicatezza del caso decide di scortare la Chiatamone fino al Santobono!

Bimbo sano e salvo grazie alla professionalità dell’equipaggio e grazie all’ausilio dei motociclisti della polizia (reparto volante il nibbio dell’upg)

Equipaggio:

Medico G. De Simone

Infermiere F. Eroico

Autista Soccorritore E. Iannone

