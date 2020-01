0 Facebook Paura a Napoli, caso sospetto di Coronavirus all’ospedale Cotugno: avviato protocollo Cronaca 28 Gennaio 2020 15:20 Di redazione 1'

C’è un nuovo caso sospetto di coronavirus all’ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta di un giovane di 28 anni di origine cinese, rientrato da Hubei, provincia centrale della Repubblica Popolare Cinese.

Il ventottenne in un primo momento era stato trasporto all’ospedale Pellegrini, ma quando i medici hanno riconosciuto i sintomi di febbre alta, diarrea e mal di pancia, hanno immediatamente disposto il trasferimento presso l’ospedale Cotugno, struttura napoletana specializzata in malattie infettive. Il paziente stava poco bene da otto giorni.

Proprio nella giornata di oggi, il direttore sanitario della ASL Na 1, Ciro Verdoliva, aveva spiegato che la situazione è temibile, ma comunque aveva rassicurato i cittadini, spiegando che tutti i protocolli per i casi di malattie infettive sono stati attivati. Intanto, al paziente ricoverato al Cotugno per sospetto coronavirus, gli stanno effettuando tutti gli esami, i risultati accerteranno se si è in presenza di questa malattia o se si tratti di altro.