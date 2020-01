0 Facebook Orrore sulla statale nel Casertano, cucciolo lanciato dal finestrino dell`auto in corsa Cronaca 28 Gennaio 2020 08:52 Di Antonella Bianco 1'

Orrore sulla Statale 7bis, in localita` Frignano, in provincia di Caserta, dove un cane e` stato gettato dal finestrino di un` auto.

Come riporta Edizione Caserta, un uomo a bordo della vettura ha lanciato un cane del finestrino della sua auto. Un testimone che ha assistito alla scena ha cercato di seguire e bloccare il responsabile, senza però avere successo. L’uomo è riuscito a prendere il numero di targa dell’auto ed ha denunciato i fatti ai carabinieri della stazione di Frignano.

Al momento i militari dell’arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile dell’orribile gesto. Il testimone ha saputo indicare, ai carabinieri, anche il luogo preciso dove è accaduto il misfatto. Al momento non si conoscono le condizioni del cucciolo. Quando lo stesso automobilista è tornato sul posto non vi c`era piu` traccia dell’animale.