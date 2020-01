0 Facebook Napoli, ecco il Prefetto Valentini: “Cambiare la narrazione della città” "Contento di essere qui, subito al lavoro. Coesione sociale, sicurezza e futuro", ecco come si è presentato il nuovo prefetto Politica 28 Gennaio 2020 17:54 Di Andrea Aversa 2'

“Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Napoli è una città che ho scelto“, si è presentato così il nuovo Prefetto di Napoli Marco Valentini. C’è ancora bisogno di approfondire i dossier a disposizione e di incontrare tutti gli esponenti delle istituzioni civiche e locali ma alcune priorità sono state già comunicate.

“Dobbiamo lavorare sulla coesione sociale. Dobbiamo infondere fiducia nei cittadini sviluppando attività di prevenzione e controllo del territorio“, ha detto Valentini.

Quest’ultimo è consapevole della, “complessità della realtà napoletana” ma, “questo è un territorio ricco di potenzialità e valori che vanno protetti e sfruttati“.

Per Valentini sarà fondamentale che tutti gli attori istituzionali lavorino uniti e nella stessa direzione. La città ha il sostegno del Ministero degli Interni che ha in piano lo sviluppo di: tecnologie, del controllo del territorio, del supporto ai militari in strada, dell’ampliamento del numero delle forze dell’ordine.

Il nuovo Prefetto ha evidenziato che sarà fondamentale essere presenti nei quartieri, dare il giusto peso agli eventi negativi senza enfatizzarli o minimizzarli perché la, “narrazione di Napoli dovrà cambiare“. Soprattutto bisognerà avere, “il rispetto delle forze dell’ordine e della magistratura che fanno un lavoro straordinario “.

“Non sono necessarie più leggi – ha dichiarato Valentini – ma rendere più efficiente la macchina pubblica. Mi ha sconvolto il numero di amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose (Valentini è stato in passato Commissario straordinario a Caivano, ndr).

Infine, un faro speciale sarà rivolto ai giovani, alla scuola e al lavoro, perché sono elementi che, “garantiscono il futuro della società, per questo apriremo le porte della Prefettura dove ospiteremo iniziative culturali“.