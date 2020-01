0 Facebook Donatella Rettore racconta il suo dramma: “Oggi il mio bambino avrebbe 23 anni” Spettacolo 28 Gennaio 2020 17:05 Di redazione 2'

Donatella Rettore è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In. La cantante si è confessata con Mara Venier, ha ripercorso la strada che l’ha condotta al successo, da quando ha iniziato come spalla di Lucio Dalla nel lontano 1973.

E’ poi, iniziata la sua carriera come cantante solista, fino al sodalizio con Claudio Rego, divenuto poi suo compagno di vita. La loro relazione, artistica e sentimentale, dura praticamente da 43 anni, assieme hanno affrontato sfide, ma anche grandi dolori, come la perdita di un figlio.

Donatella ha raccontato di aver subito un aborto: “Oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati. Claudio mi ha aiutato molto”. Un racconto che ha commosso anche la conduttrice.

Quell’evento ha toccato molto lei e il suo compagno, a tal punto da non voler più allargare la famiglia. Con Claudio hanno preferito non pensare all’adozione a causa dei tempi lunghissimi della burocrazia, ritenuta dalla cantante: “Troppo farraginosa. I bambini non devono passare per la burocrazia, se un genitore è in salute e ha la possibilità di mantenere un figlio è fatta. Io sembro ma non sono pazza. Ho un grande senso materno, sono una persona responsabile, peccato…”.