Marcianise in lacrime per Giovanni Tartaglione, il medico dai modi gentili
27 Gennaio 2020

Tragedia nella notte a Marcianise, nel Casertano. Un medico, Giovanni Tartaglione di 55 anni, è deceduto questa mattina nella sua abitazione. A lanciare l’allarme una parente che ha compreso immediatamente la gravità della situazione. A stroncare la vita al medico potrebbe essere stato un arresto cardiaco.

L’uomo, noto medico in servizio al reparto di medicina generale dell’ospedale di Marcianise, era molto stimato in città per le sue capacità professionali e per i suoi modi gentili. La salma del dottor Tartaglione arriverà in chiesa oggi alle 10. Un’ora e mezza dopo, alle 11.30, saranno celebrati i funerali. Sarà l’occasione per i familiari, i pazienti e i tanti cittadini che lo conoscevano per rivolgergli l’ultimo saluto.