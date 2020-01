0 Facebook Follonica, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail e muore Cronaca 25 Gennaio 2020 11:58 Di Antonella Bianco 1'

Un uomo di 54 anni, Alessandro Laudando, originario di Acerra, nel Napoletano, e’ morto la notte scorsa a causa di un incidente stradale verificatosi lungo statale Aurelia nei pressi dello svincolo di Follonica Nord, in provincia di Grosseto.

La vittima, secondo quanto appreso, viaggiava come passeggero su un’auto il cui conducente, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro la barriera centrale che separa le due carreggiate della statale. I due stavano rientrando a casa, nel Napoletano. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 118 i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Alla guida dell’auto c’era il fratello della vittima, 55 anni, rimasto ferito e ora ricoverato all’ospedale di Grosseto. Sulle cause, secondo quanto spiegato dalla polstrada, non escluso anche un colpo di sonno. Quando e’ avvenuto l’incidente nella zona di Follonica stava inoltre piovendo. La statale Aurelia e’ stata anche chiusa, in direzione sud, nel tratto di Follonica.