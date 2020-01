0 Facebook Grave lutto per Rosa Miranda. Si è spenta la sorella Candida Cronaca 25 Gennaio 2020 11:20 Di redazione 1'

L’attrice Rosa Miranda, ex moglie di Roberto Merola, figlio dell’indimenticabile Mario, re della sceneggiata napoletana nel mondo, ha annunciato sui social la perdita della sorella Candida Miranda: “Buon viaggio vita mia ora sei tu insieme a papa’ e mamma a vegliare su di me alberto e le persone che amavi sarai sempre con me angelo mio”.

Centinaia i messaggi di cordoglio per il lutto dell’attrice e cantante napoletana con 40 anni di esperienza alle spalle, reduce dal premio alla carriera ricevuto ad Ischia dal giornalista Massimo Zivelli.