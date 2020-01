0 Facebook Dramma in pizzeria, cliente si sente male e muore all’interno del locale Cronaca 25 Gennaio 2020 16:50 Di redazione 1'

Era andato a mangiare un pizza con alcuni amici e parenti e si è sentito male improvvisamente. E’ accaduto a Piedimonte Matese nella serata di venerdì. La vittima, un uomo di 70 anni, ha avvertito un malore mentre aveva da poco finito di cenare e il locale stava chiudendo.

Aveva trascorso una serata in allegria, poi è accaduta la tragedia. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Sotto choc le persone che erano con lui, così come i dipendenti della pizzeria e i clienti presenti in quel momento all’interno del locale.

La notizia della morte del settantenne ha lasciato attoniti gli abitanti del comune in provincia di Caserta.