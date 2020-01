0 Facebook Asl Napoli 1, controlli sulla prevenzione alimentare News 25 Gennaio 2020 18:14 Di Marta Ricciardi 1'

Oggi, sabato 25 gennaio 2020, in via Santa Teresa degli Scalzi, il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro (Medici Veterinari, Medici, Tecnici della Prevenzione), in collaborazione alle forze dell’ordine (NAS), ha effettuato un intervento di Prevenzione per la Sicurezza Alimentare.

Tante le ispezioni effettuate nella zona (almeno 34) tra pescherie, macellerie, bar, minimarket, pasticcerie, panifici. Controlli che hanno portato al sequestro di 180kg di alimentari (pane, salumi, formaggi, dolci), otre che a 115 prescrizioni, 3 diffide, 6 verbali per € 14.000 totali.

In questa giornata non si è arrestata neanche l’intensa e costante attività di prevenzione e di screening grazie ai Distretti Sanitari di base, con l’erogazione di 115 mammografie, 81 pap test e 97 vaccinazioni.

Questo è solo un piccolissimo spaccato dell’immenso lavoro eseguito quotidianamente dall’ASL Napoli 1 Centro per garantire salute dei cittadini partenopei.