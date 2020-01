0 Facebook Melito, il dramma di Michele: stroncato a 21 anni per un infarto Il giovane si chiamava Michele Pellecchia ed era conosciuto come 'o Biondo Cronaca 24 Gennaio 2020 08:07 Di redazione 1'

Un infausto destino ha legato la vita di Michele Pellecchia detto ‘o Biondo a quello di suo padre. Quest’ultimo, infatti, 18 anni fa è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Ieri, Melito (località dell’area Nord in provincia di Napoli) ha pianto per suo figlio, scomparso a soli 21 anni.

Come riportato da Il Meridiano News, Michele è deceduto all’improvviso perché colpito da un malore. Sarebbe stato un infarto a stroncare la vita del giovane. Tantissimi i messaggi di affetto in ricordo di Michele e di solidarietà con la famiglia Pellecchia.

Il 21enne, che di mestiere faceva il meccanico, era molto amato e conosciuto. Ricordato come un ragazzo in gamba, solare e per bene, Michele ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di tutti i militesi.