0 Facebook Masterchef, clamorosa eliminazione di Fabio il cuoco napoletano: fan in rivolta Ha destato scalpore tra i 'seguaci' di Masterchef la decisione dei 'giudici in grembiule' Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri Spettacolo 24 Gennaio 2020 09:46 Di redazione 2'

Aveva convinto i telespettatori e i fan della trasmissione. Sembrava avesse incantato gli chef Barbieri, Cannavacciulo e Locatelli con la sua bravura e creatività. Invece per Fabio Scotto di Vetta, concorrente del noto show culinario targato Sky, l’esperienza televisiva è stata caratterizzata da un brutto epilogo.

È infatti arrivata a sorpresa, durante la puntata di Masterchef andata in onda ieri, l’eliminazione dell’avvocato napoletano.Quest’ultimo aveva dimostrato nel corso dello show tutta la sua bravura nel preparare piatti particolari adattandosi a qualsiasi prova e sapendo utilizzare gli ingredienti a disposizione.

Non è passata inosservata la capacità di Fabio relativa all’organizzazione e alla leadership in cucina, doti che spesso gli hanno consentito di vincere le sfide previste dalla trasmissione. A maggior ragione la sua eliminazione ha destato scalpore ed ha deluso i fan dell’avvocato partenopeo. Tantissimi i messaggi di affetto che sono stati pubblicati per lui sui social.

Persino lo chef Locatelli ha riconosciuto la bravura di Fabio definendolo come una persona leale, addirittura uno dei migliori, un vincitore designato. I complimenti per il concorrente da parte del trio di giudici non si sono mai risparmiati nel corso di Masterchef anche per questo la sua eliminazione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ora per Fabio c’è il ritorno alla vita normale. Alla propria quotidianità fatta di amore e famiglia. Ritornerà da sua moglie e dalle sue bambine, riprenderà il suo lavoro senza mai abbandonare la passione per la cucina…di cui, si è capito, non potrebbe farne a meno.