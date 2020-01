0 Facebook Lutto per il sindaco di Casamarciano, si è spenta la cugina Flora Cronaca 24 Gennaio 2020 14:57 Di redazione 1'

Una scomparsa ha colpito la comunità di Casamarciano, si è spenta Flora, la cugina del sindaco, Andrea Arienzo. A dare la notizia è stato il primo cittadino sul suo profilo personale Facebook, ma anche nei gruppi legati al territorio e nella pagina del comune è comparso il triste annuncio.

Non è stato reso noto come sia morta la donna, ma il sindaco di Casamarciano le ha dedicato un bellissimo messaggio su Facebook, raccontando una storia di pesciolini e di mare. Il post ha ricevuto in poco tempo moltissimi messaggi da parte di chi non riesce a credere a questa perdita e da chi si è stretto al dolore del primo cittadino. Tante le parole di condoglianze per salutare la signora Flora.

Anche nei vari gruppi legati al territorio sono moltissimi i messaggi in ricordo della signora Flora, a dimostrazione che fosse molto conosciuta e stimata nel suo comune d’origine.