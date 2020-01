0 Facebook Dramma nel napoletano, uomo si accascia al suolo e muore per strada Cronaca 24 Gennaio 2020 11:48 Di redazione 1'

E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì, un uomo è deceduto in strada ad Arco Felice. L’uomo stava camminando in via Virgilio, si trovava nei pressi dell’ufficio di collocamento, quando improvvisamente non si è sentito bene ed è caduto in terra.

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi delle persone che si trovavano in strada in quel momento e hanno provato a soccorrerlo. Qualcuno ha chiamato l’ambulanza, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze. Il magistrato, invece, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Non appena la notizia della morte dell’uomo si è diffusa, in molti sono accorsi per capire cosa fosse successo. Sotto choc i passanti che hanno assistito alla morte dell’uomo.