0 Facebook Comandante dei carabinieri salva giovane madre che voleva lanciarsi nel vuoto con i suoi figli piccoli Cronaca 24 Gennaio 2020 14:28 Di redazione 2'

E’una storia a lieto fine quella che arriva da Pompei, che sarebbe potuta essere una tremenda tragedia se non fosse stato per l’intervento coraggioso dal comandante dei carabinieri, Angelo Esposito. I militari, come ha raccontato Il Mattino, erano stati allertati dai vicini che avevano visto una giovane madre, 29 anni, che voleva lanciarsi nel vuoto con in braccio i suoi figli piccoli, 2 e 5 anni.

La donna non aveva retto alla separazione dal marito e avrebbe voluto farla finita. Grazie all’intervento dei carabinieri e nello specifico del comandante Esposito, sono tutti e tre salvi. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, si sono trovati dinanzi una scena tremenda, una donna che minacciava di buttarsi giù con i suoi bambini. Per entrare in casa, hanno dovuto sfondare la porta poiché la madre si era barricata dentro.

Una volta all’interno, il comandante Esposito è subito corso fuori al balcone, dove si trovava la donna, quando ha capito che non c’era modo di convincerla a non compiere il gesto estremo, si è sporto nel vuoto, abbracciando così la ventinovenne e i bambini e mettendoli in salvo. Ha praticamente messo a rischio la sua vita per salvare i piccoli e la madre.

La donna è stata portata subito all’ospedale Maresca di Torre del Greco per le necessarie cure mediche e probabilmente sarà richiesta una perizia psichiatrica. I bimbi, invece, sono stati affidati ad alcuni parenti.