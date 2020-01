0 Facebook Dramma in provincia, donna di 40 anni trovata impiccata in casa Cronaca 23 Gennaio 2020 14:19 Di redazione 1'

Non dava più sue notizie da giorni, poi è stata fatta la tragica scoperta. Una donna di 40 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

Sono stati i Vigili del Fuoco a trovare la donna impiccata in casa. Allertati dai familiari, sono entrati nell’appartamento e hanno scoperto che la quarantenne era morta. Giunti sul posto anche gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Non si conoscono i motivi dell’insano gesto, sconvolti i familiari della vittima.