Sanremo 2020, continuano le polemiche. Parla Costanzo:"la Bellucci se ne stesse in Francia e non rompesse" Il giornalista e conduttore difende Amadeus e si scaglia contro le critiche della Gerini e della Hunziker 22 Gennaio 2020

Che Maurizio Costanzo fosse un giornalista ed un conduttore senza filtri è cosa ormai risaputa, ma oggi, ad “Un giorno da pecora” (in onda su Rai Radio Uno), ne ha dato ulteriormente prova. A far arrabbiare il pilastro della televisione italiana sembrano essere state le continue critiche mosse contro Amadeus e la sua conduzione del Festival più amato dagli italiani.

Pronunciandosi in merito alle varie polemiche sorte intorno alla kermesse, in primis, prende le difese di Amadeus e riferendosi alla conferenza stampa di una settimana fa afferma:

“Il Festival ha sempre portato polemiche. Quando non c’erano, le inventavano. Mi pare tutto esagerato, compreso l’attacco ad Amadeus per la frase sul “passo indietro“.

Poi senza troppi giri di parole, in merito a Monica Bellucci, la quale ha improvvisamente deciso di declinare l’invito al Festival “per cause maggiori” ci va giù pesante:

“Ora se n’è uscita la Bellucci, che non va a Sanremo… Non so perché abbia deciso di non andare, stesse in Francia e non rompesse le scatole“.

Non escono incolumi dalle critiche di Costanzo neanche l’attrice Claudia Gerini, la quale ha pubblicato (e poi rimosso) un post su Instagram contro Sanremo 2020 e all’amatissima Michelle Hunziker:

“Claudia Gerini vorrebbe organizzare un gruppo per boicottare Sanremo? Ma che je dice la testa a questa! La verità è che la Gerini e la Hunziker chiedono la grazia alla Madonna per fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si dimentica di loro, si arrabbiano con Amadeus. Fatelo lavora’ in pace“.