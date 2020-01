0 Facebook Litigano per la stessa donna, uomo accoltellato tra le gambe La vittima è stata ferita con ben tre fendenti. I fatti accaduti nel casertano Cronaca 22 Gennaio 2020 13:20 Di redazione 1'

Due uomini e una donna. Non è il titolo di una commedia ma i protagonisti di un violento episodio di cronaca. Il fatto è accaduto a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Le due persone coinvolte hanno litigato per una donna in comune.

Probabilmente lei è un’amante di uno dei due uomini, per questo è scattata la folle aggressione. Uno dei due protagonisti ha poi estratto un coltello con il quale ha ferito il rivale. Quest’ultimo è stato colpito da tre fendenti.

Al torace, al collo e sotto all’inguine. Alcuni passanti hanno soccorso la vittima trasportandola urgentemente in ospedale. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto riportato da Teleclub, ancora non è chiara la dinamica dei fatti sui quali stanno indagando i carabinieri.