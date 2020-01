0 Facebook Dramma a Ottaviano, bimba di 7 anni muore per crisi respiratoria Cronaca 21 Gennaio 2020 08:01 Di redazione 1'

Ottaviano piange la scomparsa di una bimba di 7 anni, deceduta nella giornata di lunedì a causa di una crisi respiratoria improvvisa. La bambina era molto conosciuta all’interno della comunità, soffriva d una patologia che l’aveva costretta a stare su una sedia a rotelle.

Fin da così piccola era molto attenta al tema della disabilità e partecipava spesso alle sfilate in carrozzella organizzate dall’associazione “No Limits”. Lunedì, secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, si è sentita poco bene e i genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La notizia della scomparsa della bimba, ricordata da tutti per la sua energia e il suo sorriso, si è diffusa velocemente nell’intera comunità, lasciando chiunque la conoscesse senza parole dinanzi a una simile disgrazia. In tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia in questo momento.