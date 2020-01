0 Facebook Meteo Napoli, dopo il freddo degli ultimi giorni, arrivano temperature primaverili Meteo 20 Gennaio 2020 15:51 Di redazione 1'

Un potentissimo anticiclone sta per arrivare in Europa. Secondo quanto riportato da Meteo.it, infatti, un’alta pressione sta per raggiungere il nostro paese, provocando un aumento delle temperature.

E’ a partire da martedì che questo anticiclone investirà l’Italia, proteggendola e facendo salire il termometro. Si toccheranno temperature quasi primaverili al Centro-Sud dove le massime oscilleranno tra i 15 e i 17 gradi e le minime supereranno gli 8-9 gradi.

Il meteo Napoli sarà sereno per il corso dell’intera settimana, soltanto nella giornata di sabato è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà fenomeni temporaleschi e rovesci. Le temperature continueranno a salire di qualche grado, regalandoci un clima quasi primaverile, decisamente anomalo per il mese di gennaio.