Babygang aggredisce la Polizia, Napoli non ci sta: manifestazione nel borgo di Sant'Antonio Abate Dopo le immagini pubblicate sabato e che hanno fatto il giro del web, ecco l'iniziativa organizzata nel quartiere Cronaca 20 Gennaio 2020

Cinque agenti di Polizia costretti a ripiegare e andare via da una zona del Borgo di Sant’Antonio Abate. I poliziotti hanno dovuto battere la ritirata a causa di una violenta babygang. I giovani malviventi hanno iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente gli agenti.

Lanci di pietre, oggetti, mazze e bastoni tra le mani. Le immagini di quel video hanno fatto il giro del web attraverso i social. Si è discusso tanto di quest’episodio tanto che i residenti del quartiere hanno organizzato una manifestazione per il prossimo fine settimana.

Parteciperanno anche i commercianti della zona. Come riportato da Il Mattino, uno di essi ha dichiarato: “Siamo rimasti male per il video. Il nostro mercato non è solo questo. È un video che ci ha fatto tanto male. Non credevamo ai nostri occhi. Siamo contenti di partecipare alla manifestazione ma non vogliamo essere lasciati soli, come spesso accade. Vogliamo vedere in quanti sono disposti a metterci la faccia. Questo è un quartiere difficile che ha bisogno di risposte che puntualmente non arrivano da parte delle istituzioni, vogliamo i fatti”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Questore Alessandro Giuliano: “Un fatto inaccettabile, su cui sono state da subito avviate le indagini e che la dice lunga su quanto lavoro ci sia da fare. Non posso che congratularmi con i miei collaboratori per l’equilibrio ed il sangue freddo con cui hanno fronteggiato una difficile situazione“.

IL VIDEO –