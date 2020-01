0 Facebook WhatsApp down: l`app non funziona. Problemi con foto e messaggi vocali, cosa sta accadendo News 19 Gennaio 2020 12:57 Di redazione 1'

Gli utenti di WhatsApp stanno riscontrando in questi momenti alcuni problemi seri nell’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea. In particolare il problema si sta verificando con gli audio registrati, una delle peculiarità principali del social di messaggi di proprietà di Mark Zuckerberg.

Sta accadendo in particolare con le foto e con i messaggi vocali un po’ più lunghi, che restano bloccati in invio con una rotellina che gira e poi crashano improvvisamente, senza alcun motivo valido.

Nella versione web di WhatsApp compare anche un segnale col punto esclamativo che identifica l’errore: passandoci su col mouse compare la scritta “Errore nell’invio del messaggio”, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Gli utenti segnalano tutti lo stesso problema: non è possibile in questi minuti inviare foto e contenuti audio/video tramite Whatsapp. Il primo #whatsappdown del 2020, ironizzano alcune persone sempre su Twitter, sottolineando come non siano rari problemi del genere sull’applicazione di messaggistica istantanea.