Da Chiaia a Piscinola per sversare rifiuti: incastrato e multato parrucchiere Piscinola 19 Gennaio 2020

La telecamera mobile del Reparto tutela ambientale della Polizia municipale di Napoli ha permesso di individuare un’auto che nel quartiere Piscinola, in via Dietro la Vigna, si era fermata all’altezza dei contenitori, abbandonando a terra 6 grossi sacchi contenenti rifiuti urbani non differenziati.

Dalla lettura della targa il responsabile proprietario del veicolo è risultato essere il titolare di un attività di parrucchiere del quartiere di Chiaia. Gli agenti del Reparto ambientale hanno raggiunto l’uomo nella sua attività di parrucchiere e gli hanno contestato la violazione amministrativa. 500 euro di multa e un invito a presentarsi in ufficio per documentare le gestione dell’attività e la provenienza dei rifiuti.