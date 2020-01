0 Facebook Azienda diventa milionaria e premia i dipendenti con 25mila euro a testa News 19 Gennaio 2020 11:45 Di redazione 2'

Un dono alle maestranze, per mostrare riconoscenza. A seconda di anzianità e ruolo, operai e ricercatori, manager e impiegati, si sono ritrovati una somma tra i 5 mila e i 25 mila euro. E’ la scelta dei fratelli Enzo e Maurizio Bartoli, dopo aver ceduto l’ l’industria “Ice spa” a un fondo d’investimento Usa. “Ci è sembrato un gesto del tutto normale – spiega Enzo al Corriere della Sera- abbiamo voluto ringraziare chi ha valorizzato la nostra azienda”.

L’azienda reggiana, fondata dal papà Walter nel 1949, è una delle eccellenze italiane del settore chimico/farmaceutico. Produce acido ursodesossicolico, un principio attivo utilizzato per la cura di malattie gastrointestinali. Dopo la cessione a novembre – per una cifra sui 600 milioni di euro, i mille dipendenti sparsi tra Emilia e Piemonte, Brasile, Stati Uniti e India sono passati alle dipendenze del gruppo Advent International, colosso della finanza.

Nessuno ha perso il posto di lavoro, anzi tutti hanno ricevuto un premio. Un’azienda in salute, insomma, che è stata venduta solo per assicurarle continuità: “L’attività era troppo incentrata su me e mio fratello – spiega Enzo – passare la mano è stato inevitabile per garantirne il futuro”.