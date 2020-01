0 Facebook Trema la terra al Sud, terremoto a Cosenza: magnitudo 3.3 Non solo a Napoli 18 Gennaio 2020 15:29 Di redazione 1'

Una forte scossa di terremoto è stata appena registrata a Papasidero, in provincia di Cosenza. La terra, come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha tremato pochi secondi dopo le 15.12 in una zona della provincia della località calabrese.

La rilevazione dell’istituto ha inizialmente registrato una scossa compresa tra 2.8 e 3.3 di magnitudo, la magnitudo definitiva è di 3.3. A breve la stima precisa. Nello specifico il terremoto è stato registrato ad Albi, località in provincia della città calabrese. Già ci sono diverse reazioni dei cittadini sui social.

Nonostante – per fortuna – non sono stati registrati danni, il tremore è stato avvertito da alcune persone.

IL TWEET

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook