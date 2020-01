0 Facebook Capua, 74enne muore durante la propria festa di compleanno Campania 18 Gennaio 2020 11:16 Di redazione 1'

Tragedia a Capua, in provincia di Caserta dove una donna di 74 anni è morta mentre stava festeggiando il compleanno con i propri parenti. La signora, A.M.A., riporta Edizionecaserta, si è sentita male davanti agli occhi degli invitati mentre stava trascorrendo la piacevole serata.

I parenti non appena compresa la gravità della situazione hanno chiamato il 118 che si è precipitato nella pizzeria dove si trovava. All’arrivo dei sanitari, nel trambusto generale in sala, la signora era già morta.

Si tratta di un decesso per cause naturali, i funerali, infatti, si terranno oggi nella chiesa della Concezione a Capua. Vedova da qualche anno, era una persona molto nota e stimata in città.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook