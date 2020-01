0 Facebook Cuneo fiscale, bonus Renzi sale a 100 euro

Taglio per redditi fino a 40mila euro News 17 Gennaio 2020 16:36 Di Antonella Bianco 2'

Il provvedimento sul cuneo fiscale, all’esame del Governo e discusso oggi con i sindacati, sarà probabilmente un decreto legge. Lo si apprende da fonti di Governo. E, viene riferito da fondi sindacali, nel corso dell’incontro di oggi di palazzo Chigi sarebbe emerso che il provvedimento potrebbe essere portato già nel prossimo Cdm.

Lo schema prevede l’applicazione, a partire da luglio 2020, di un doppio binario: un bonus fiscale da 100 euro al mese (1.200 euro l’anno) per i redditi da 8.175 euro a 28 mila euro (quindi una platea molto più ampia di chi oggi percepisce tutti gli 80 euro di Renzi); una detrazione fiscale che porterà un beneficio fiscale in busta dai 100 agli 80 euro al mese a scalare (quindi fino a 960 euro in più l’anno) per chi percepisce un reddito annuo sopra i 28mila euro e fino a 35mila euro; una detrazione che dagli 80 euro decresce fino a zero per i redditi sopra i 35mila euro e fino ai 40mila.

In questo modo il provvedimento dovrebbe riguardare 4 milioni 300 mila lavoratori nuovi beneficiari del taglio delle tasse, per un totale di 16 milioni di lavoratori interessati. In particolare, oltre la soglia dei 28mila euro di reddito lordo annuo, il bonus scalerebbe, ogni mille euro di reddito in più, da 100 a 97 euro al mese; 94 euro; 91 euro; 88,5 euro; 86 euro; 83 euro, fino ad arrivare a 80 euro al mese per chi ha un reddito di 35mila euro lordi annui.

Da questa soglia fino ai 40mila euro lordi di reddito la detrazione dovrebbe scendere ancora gradualmente, ancora ogni mille euro in più di reddito, passando da 80 a 64 euro al mese; a 48 euro al mese; 32 euro al mese; 16 euro al mese e zero euro per chi ha un reddito di oltre 40 mila euro lordi annui.