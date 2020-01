0 Facebook Moglie di Amadeus inviata a Sanremo per La Vita in Diretta, scoppia un’altra polemica sul Festival Spettacolo 17 Gennaio 2020 13:22 Di redazione 2'

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, sarà l’inviata speciale del programma La Vita in Diretta per il Festival di Sanremo. Che la donna lavorasse in televisione era già cosa nota, ma non appena è stata diffusa la notizia che avrà un ruolo, seppur marginale, alla kermesse musicale presentata dal marito, non poche persone hanno storto il naso.

La storia d’amore con Amadeus è nata proprio mentre lei lavorava come valletta nel programma l’Eredità tra il 2002 e il 2006. Da quel momento i due non si sono più separati e adesso, con la partecipazione della Civitillo come inviata speciale del Festival di Sanremo, avranno l’occasione di lavorare nuovamente vicini.

La scelta de La Vita in Diretta, però, non è piaciuta a una parte di pubblico che ritiene sia stata voluta proprio per motivi di audience, ma secondo molti, la moglie di Amadeus non renderebbe un servizio di informazione imparziale, essendo il conduttore suo marito. Così all’ultima polemica riguardo alla frase usata da Amadeus per presentare Francesca Novello, la compagna di Valentino Rossi, che fa parte dell’entourage di donne che lo affiancherà nella conduzione, se n’è aggiunta un’altra.